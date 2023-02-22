«Фанаты Хабиба и Махачева придут за мной». Биспинг назвал лучшего бойца UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что Джон Джонс является сильнейший бойцом UFC в истории.

«Неважно, являешься ли ты номером один, два или три в рейтинге pound-for-pound, это не имеет значения. Я не хочу никого оскорбить, я всего лишь высказываю своё субъективное мнение, на которое имею право. Джон Джонс — лучший. Достаточно посмотреть на то, что он сделал, на людей, которых он побеждал, на то, как он их побеждал. Большую часть времени он побеждал их в их собственной игре. Вы не можете отрицать то, чего он сделал.

Фанаты Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова придут за мной. Фанаты Жоржа Сен-Пьера — да, фанаты Андерсона Сильвы — да, но мне жаль. Но все жё, Джон Джонс, его резюме, люди, которых он победил, вы не можете отрицать этого», — приводит слова Биспинга BJ Penn.

Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом: