«Нужно быть готовым, что Алджо откажется». Сехудо — про бой со Стерлингом

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что Алджамейн Стерлинг может отказаться от боя с ним.
«На данный момент я действительно не доверяю Стерлингу. Почему я ему не доверяю? Потому что он боится меня, это очень просто.
Готов ли Алджамейн Стерлинг? Действительно ли он хочет этого дыма? Потому что, откровенно говоря, ребята, я не думаю, что Алджамейн Стерлинг хочет драться. В то же время, единственное, что я могу сказать Шону О'Мэлли: будь готов, будь готов. Очевидно, что я буду готовиться к бою с Алджамейном Стерлинга, как только бой будет объявлен, как только об этом будет сказано не только устно, но и поставлена подпись, и бой будет подписан, я успокоюсь. Но в то же время существует вероятность, что Алджамейн может просто выйти из игры. Обычно я не делаю таких вещей. Но я подстроюсь на случай, если Алджамейн Стерлинг откажется от этого боя», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.
Сехудо поймал Хасбика на болевой приём:
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