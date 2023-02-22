Пётр Ян рассказал, почему следующим соперником станет Мераб Двалишвили

Известный российский боец ММА, бывший чемпион американского промоушена UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, почему его следующим соперником станет Мераб Двалишвили.
«После боя с О’Мэлли я некоторое время не хотел драться. И после того, как я прилетел в Таиланд и начал тренироваться, пообщались с Саятом (Абдрахмановым, менеджером Петра. – Прим. «Чемпионата»). Все бойцы из топ-5 дивизиона, с которыми хотелось бы подраться, были заняты. Мераб на третьем месте в рейтинге, думаю, это будет интересный поединок.
Что касается самого боя, то есть принципиальный спортивный интерес. Я думаю, профессиональней будет, если я буду мыслить так. Мне нужно одержать эту победу, для меня это важно», — сказал Ян в интервью UFC Russia.
Пётр Ян и Магомед Курбанов провели тренировчный спарринг:
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