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«Фигню не неси по-братски». Хасбик опроверг информацию о своём заработке

«Фигню не неси по-братски». Хасбик опроверг информацию о своём заработке
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Блогер Хасбулла Магомедов, более известный сейчас как Хасбик, отреагировал на информацию о своём заработке.

Напомним, ранее Forbes сообщил, что блогер заработал около 150 млн рублей за три года.

«Я могу аккуратно заявление на вас написать, потому что вы тут показывайте неправильную информацию для людей. Админ, фигню не неси, да, по-братски. И людей на заблуждения не веди», — написал Хасбик в социальных сетях.

Ранее Хасбик обозначил, кого считает первым номером рейтинга UFC P4P.

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