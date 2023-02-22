Проигравший в паре Абакаров — Кудухов может провести бой с победителем Исмаилов — Штырков

Российский промоутер Виктор Хрюнов рассказал изданию Allboxing о том, что проигравший в паре Виталий Кудухов — Басир Абакаров может провести бой с победителем боксёрского поединка между двумя бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.
Бой Исмаилова и Штыркова будет главным событием Вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который пройдёт 7 марта в Екатеринбурге.
Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою на турнире RCC 13 он победил единогласным решением по итогам пяти раундов бывшего чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) и соотечественника Александра Шлеменко.
Ивану Штыркову 34 года. В декабре, также на RCC 13, он победил единогласным решением по итогам трёх раундов представителя Казахстана Асылжана Бахытжанулы.
Магомед Исмаилов прочитал стихотворение собственного сочинения:
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