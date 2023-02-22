Два экс-претендента на титул чемпиона мира сойдутся на турнире RCС в Екатеринбурге

7 марта в Екатеринбурге в со-главном событии турнира RCC Boxing Promotions встретятся два бывших претендента на титул чемпиона мира — Заур Абдуллаев (16-1) из России и Рикардо Нуньес (23-4) из Панамы. Боксеров ждут десять раундов в весовой категории до 61,2 кг.

Абдуллаев — непобежденный обладатель пояса серебряного чемпиона WBC и фактически претендент на бой за пояс чемпиона мира, попавший под необоснованные ограничения для российских боксеров со стороны совета. Заур идет на серии из пяти побед, в том числе над легендой мирового бокса Хорхе Линаресом. Он входит в топ-20 сильнейших боксеров в мире и держит за собой позицию второго номера нашей страны.

Рикардо Нуньес — первый номер Панамы. В общем рейтинге занимает 24-ю строчку. При этом в WBA боксер идёт 12-м. В 2019 году мог стать чемпионом мира, но уступил в поединке с Джервоной Девисом. Для Нуньеса это второй бой в России подряд — несколько месяцев назад он боксировал в Москве против олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева.

Напомним, что турнир возглавит шестираундовый бой Ивана Штыркова против Магомеда Исмаилова. Бойцы уже встречались по правилам ММА, теперь их ждет второй бой, но уже по правилам профессионального бокса.