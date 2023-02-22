Джейк Пол: отец мешает Фьюри. Ему нужно сменить тренера

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по боксёрским выступлениям, высказался по поводу своего будущего соперника Томми Фьюри.
«Я становлюсь на 33 процента лучше с каждым годом, ведь я занимаюсь боксом всего три года. Я расту по экспоненте, в то время как Томми занимается этим уже 12 лет, так насколько может повыситься его уровень мастерства? Он действительно застрял на одном уровне, особенно из-за того, что его тренировал отец. Он работал с другими тренерами, которые намного лучше, но его отец на самом деле мешает ему и делает его более худшим бойцом», — приводит слова Пола BoxingScene.
Напомним, ранее Пол с Фьюри дважды анонсировали очный поединок, и оба раза бой срывался. Новой датой, по сообщениям, станет 25 февраля.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:
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