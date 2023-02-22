Дастин Порье отвесил пощечину мужчине во время парада
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Двукратный претендент на титул UFC, американец Дастин Порье ударил мужчину во время парада Марди Гра в Янгсвилле, штат Лас-Вегас.
Боец ехал на машине со своей женой Джоли и маленькой дочерью Паркер, когда незнакомый мужчина подошёл к ним и показал плакат с надписью: «Эй, Дастин, твоя жена у меня в личных сообщениях».
Это является отсылкой к высказываниям Конора Макгрегора, сделанным во время подготовки к трилогии с Порье в июле 2021 года. Как только Порье увидел текст, он отреагировал, подозвав парня поближе, а затем дал ему пощёчину.
Дастин Порье отвесил пощечину мужчине во время парада:
Дастин Порье в ноябре выиграл удушающим приёмом у Майкла Чендлера. Всего у американца 29 побед в 36 поединках в ММА.
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