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Появились подробности судебного дела с предполагаемым нападением Макгрегора на женщину

Появились подробности судебного дела с предполагаемым нападением Макгрегора на женщину
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Саманта Мерфи, утверждавшая о нападении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, отказалась от своего иска против него. Об этом информирует independent.ie.

Адвокат женщины Альваро Бласко заявил, что не вправе давать какие-либо комментарии по этому поводу. При этом он подтвердил, что было подано уведомление о прекращении дела.

Напомним, ранее женщина заявляла, что в июле прошлого года Макгрегор напал на неё во время празднования дня рождения на Ибице. В ходе стычки ирландский боец якобы нанёс ей удар ногой в живот, а затем ударил кулаком и грозился утопить. Сам Конор все обвинения в свой адрес отрицал.

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