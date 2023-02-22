Появились подробности судебного дела с предполагаемым нападением Макгрегора на женщину
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Саманта Мерфи, утверждавшая о нападении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, отказалась от своего иска против него. Об этом информирует independent.ie.
Адвокат женщины Альваро Бласко заявил, что не вправе давать какие-либо комментарии по этому поводу. При этом он подтвердил, что было подано уведомление о прекращении дела.
Напомним, ранее женщина заявляла, что в июле прошлого года Макгрегор напал на неё во время празднования дня рождения на Ибице. В ходе стычки ирландский боец якобы нанёс ей удар ногой в живот, а затем ударил кулаком и грозился утопить. Сам Конор все обвинения в свой адрес отрицал.
Роскошная яхта Конора Макгрегора. Что нужно знать об обновке ирландца:
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