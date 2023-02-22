«Давай дадим людям то, чего они хотят». Волкановски обратился к Махачеву.

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к россиянину Исламу Махачеву.

«Давай сделаем это ещё раз и дадим людям то, чего они хотят», — написал Волкановски.

Напомним, бой Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу российский боец одержал единогласным решением судей.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности в активе российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC. Всего он провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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