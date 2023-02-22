Штырков — про бой с Имаиловым: мой гонорар будет меньше, чем был у Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал о своём гонораре в поединке с Магомедом Исмаиловым.
«Наш поединок возглавит боксёрский вечер. Никакой мести или желания реванша. Это другой вид спорта, а значит, другое противостояние!
Договорились на шесть раундов в первом тяжёлом весе. Могу сказать, что мой гонорар будет меньше, чем был у Александра Шлеменко, а значит, и общий бюджет поединка будет меньше, чем в последнем бою Исмаилова», — приводит слова Штыркова Metaratings.
Бой станет главным событием Вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоится 7 марта в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС. Регламент поединка – шесть раундов, 10-унциевые перчатки, весовая категория до 93 кг.
Бой будет носить статус реванша — в 2020 году Штырков и Исмаилов уже бились по правилам ММА. Тогда Исмаилов оказался сильнее Штыркова, но с тех пор оба попробовали себя в боксе и в новом для себя виде спорта идут без поражений.
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