Тренер Гана рассказал, как изменился Сириль после поражения Нганну

Фернанд Лопес, тренер тяжеловеса Сириля Гана, рассказал, как изменился его подопечный после поражения в поединке с Фрэнсисом Нганну.
«Раньше он тренировался только тогда, когда объявляли о новом бое. Но всё изменилось после его поражения Нганну. Это было хорошим событием в его жизни. Он изменил мышление и начал тренироваться, даже когда ещё не объявили дату следующего поединка. Он начал понимать, что прогресс происходит тогда, когда ты учишься и работаешь, увеличивая свой арсенал.
Когда у тебя назначена дата боя, то ты не думаешь о развитии. Все мысли направлены на поединок, на конкретного соперника. Так что когда нам назвали имя Джона Джонса, всё остальное отошло на задний план. Теперь мы сфокусированы только на том, как победить», — приводит слова Лопеса MMA News.
Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:
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