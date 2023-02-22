«Я готов». Экс-чемпион в двух дивизионах заявил о желании сразиться с Головкиным и Канело

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, американец Дэнни Гарсия (37-3, 21 KO), на данном этапе карьеры выступающий в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг), заявил о готовности подняться в весе ради боёв с Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

«Я хочу стать чемпионом мира в трёх весовых категориях, прежде чем всё будет сделано и сказано. Это моя мечта, и я иду к ней. После поединка с Эрисланди Ларой я хочу крупнейший бой из возможных.

Я стану чемпионом мира в среднем весе и проведу большой бой. Реванш со Спенсом, поединок с Головкиным… Я готов сразиться с Канело в среднем весе, готов подраться с Головкиным. Это большие имена для меня. На данном этапе карьеры мне нужны только большие имена», – сказал Гарсия в интервью YSM Sports Media.

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