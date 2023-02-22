Заур Абдуллаев сразится с бывшим соперником Джервонты Дэвиса 7 марта

Бывший претендент на временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), россиянин Заур Абдуллаев (16-1, 10 KO) проведёт свой следующий поединок 7 марта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing.
Соперником россиянина станет панамец Рикардо Нуньес (23-4, 21 KO). Бойцу 29 лет. Выступает на профессиональном ринге с 2010 года. В июле 2019 года сразился за титул WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг) и проиграл техническим нокаутом во втором раунде американской звезде Джервонте Дэвису.
Зауру Абдуллаеву 28 лет. Боец выступает в профессионалах с 2017 года. В сентябре 2019 года Абдуллаев потерпел первое и единственное поражение в карьере, снявшись после четвёртого раунда в поединке с действующим абсолютным чемпионом дивизиона, американцем Дэвином Хэйни.
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