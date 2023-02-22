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Турнир Hardcore FC с тремя чемпионскими боями состоится 24 февраля

Турнир Hardcore FC с тремя чемпионскими боями состоится 24 февраля
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Состоялась стадионная пресс-конференция Hardcore FC, посвящённая турниру от 24 февраля, который состоится на ВТБ Арене.

В главном бою вечера чемпион второго сезона Гран-при Hardcore FC и чемпион Самат «Кыргыз» Абдырахманов встретится с ветераном лиги, чемпионом Hardcore FC Мартином «Лютером» Джуаряном.

В соглавном событии вечера соперниками станут финалист второго сезона Гран-при Hardcore FC Лендруш «Леко» Акопян и действующий чемпион лиги Ильнар «Хантер» Ишимбаев.

Также чемпион Hardcore FC Тимур «Золотой» Мусаев сразится с чемпионом Hardcore Boxing Исламом «Профессором» Думановым.

Всего же в рамках шоу на арену выйдут восемь пар спортсменов. В частности, определятся финалисты Гран-при Hardcore FC.

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