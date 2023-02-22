WBO назначила обязательного претендента на казахстанского чемпиона Алимханулы

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 KO) и британцем Лиамом Смитом (33-3-1, 20 KO), сообщает издание BoxingScene.
Командам бойцов дано 20 дней, чтобы достичь соглашения. В противном случае состоятся промоутерские торги.
Жанибеку Алимханулы 29 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года. В 2022 году, будучи временным чемпионом WBO, был повышен до статуса полноценного чемпиона после того, как американец Деметриус Андраде поднялся в весе.
Лиаму Смиту 34 года. Боец является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). В январе Смит одержал крупнейшую победу в карьере, досрочно остановив в четвёртом раунде звёздного соотечественника Криса Юбэнка-младшего.
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