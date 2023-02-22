Бёрнс: надеюсь, Чендлер жёстко нокаутирует Макгрегора
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Бывший претендент на титул UFC, бразилец Гилберт Бёрнс высказался об ожидаемом поединке между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях, звёздным ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.
«Тяжёлый бой для Майкла. Я не жду лёгкой победы, но надеюсь, что Майкл жёстко нокаутирует его. Я никогда не надеюсь на какой-то определённый результат, но, надеюсь, что Майкл одержит убедительную победу.
Не желаю ничего дурного Конору, он таков, каков есть. Парень двукратный чемпион мира, и он помог изменить спорт. Но я надеюсь на победу Майкла, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь ему», – сказал Бёрнс в интервью Submission Radio.
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