Промоутер Бивола назвал вероятную дату и место его следующего боя

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), сообщил, что следующее выступление россиянина запланировано на 3 июня в Абу-Даби (ОАЭ).

«Очень вероятно, что наше шоу в Абу-Даби состоится 3 июня. И Бивол – Бетербиев это определённо тот бой, который мы обсуждаем. Также это может быть поединок Дмитрия Бивола и Джошуа Буатси.

Мы хотим устроить большой бой в Абу-Даби. Если говорить о Биволе сейчас, то 3 июня это довольно ранний срок для Бетербиева из-за Рамадана. Канело Альварес подерётся с Биволом в сентябре, но Бивол не станет ждать до сентября», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

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