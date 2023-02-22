Ислам Махачев задал вопрос о следующем сопернике, Порье ответил
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Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев продолжает поддерживать интерес к своему следующему поединку, несмотря на отдых после успешного выступления на турнире UFC 284, состоявшемся в начале февраля.
Так, боец задал вопрос в социальных сетях о следующем сопернике. Пост не прошёл мимо двукратного претендента на титул, американца Дастина Порье.
Махачев: «Кто следующий?»
Порье: «Как дела?»
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 281 в ноябре, Порье досрочно остановил в третьем раунде соотечественника Майкла Чендлера и закрыл поражение от бразильца Чарльза Оливейры одиннадцатью месяцами ранее.
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