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Ислам Махачев задал вопрос о следующем сопернике, Порье ответил

Ислам Махачев задал вопрос о следующем сопернике, Порье ответил
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Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев продолжает поддерживать интерес к своему следующему поединку, несмотря на отдых после успешного выступления на турнире UFC 284, состоявшемся в начале февраля.

Так, боец задал вопрос в социальных сетях о следующем сопернике. Пост не прошёл мимо двукратного претендента на титул, американца Дастина Порье.

Махачев: «Кто следующий?»

Порье: «Как дела?»

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 281 в ноябре, Порье досрочно остановил в третьем раунде соотечественника Майкла Чендлера и закрыл поражение от бразильца Чарльза Оливейры одиннадцатью месяцами ранее.

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