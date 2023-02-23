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Крылов объяснил, в чём заключается опасность его боя со Спэнном

Крылов объяснил, в чём заключается опасность его боя со Спэнном
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Шестой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о предстоящем поединке с американцем Райаном Спэнном, который состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе (США).

«Две сильные стороны точно можно отметить. Это его удары с рук, довольно жёстко бьёт навстречу и под такими… нетрадиционными углами, чуть локоть заносит вверх. Периодически может обходить защиту.

Также неплохо накидывает гильотину. При том, что сам, бывает, испытывает проблемы в партере, но этот приём у него здорово отработан. Не уверен на счёт его функциональной подготовки, так как бой у нас будет пять раундов. Хочется верить, что функционально я лучше готов», – приводит слова Крылова издание MMM.Metaratings.ru.

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