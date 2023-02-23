Генри Сехудо объяснил, почему завершал карьеру в 2020 году

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал, почему в 2020 году решил завершить профессиональную карьеру.
«Это не было игрой. Если я сказал, что всё кончено, значит, на тот момент так оно и было. Я хотел, чтобы дивизион не застаивался, и не хотел делать так, как сейчас делает Стерлинг, который тратит по полгода на карьеру рэпера или продвижение своего канала в YouTube. Я искренне хотел создать семью и создал. Женился, потом разжирел. Хотел проводить время с семьёй и дочерью. Это было искреннее решение, к тому же я тогда добился всего, чего мог. Мне было нечего доказывать», — приводит слова Сехудо MMA News.
В прошлом году Сехудо объявил, что планирует возобновить карьеру. 6 мая он может провести титульный бой с Алджамейном Стерлингом за чемпионский пояс в легчайшем дивизионе UFC.
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