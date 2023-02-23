Флойд Мейвезер ответил на вызов Мэнни Пакьяо

Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил на вызов Мэнни Пакьяо, который хотел получить реванш.

«У нас была возможность подраться с Пакьяо, когда это действительно имело значение. Я вышел и получил безумные деньги. У нас был шанс на бой, и результат вы знаете. Сейчас я сосредоточен на шоу и развлечениях и желаю Мэнни быть лучшим в том, что он делает. Я провожу выставочные бои, они меня мотивируют поддерживать форму. Я хожу в зал, помогаю молодым бойцам стать новыми Мейвезерами, новыми Пакьяо», — приводит слова Мейвезера Mirror.

Мейвезер после завершения карьеры принимает участие в выставочных поединках. 25 февраля американец проведёт бой с Аароном Чалмерсом в Великобритании.