Флойд Мейвезер ответил на вызов Мэнни Пакьяо

Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил на вызов Мэнни Пакьяо, который хотел получить реванш.
«У нас была возможность подраться с Пакьяо, когда это действительно имело значение. Я вышел и получил безумные деньги. У нас был шанс на бой, и результат вы знаете. Сейчас я сосредоточен на шоу и развлечениях и желаю Мэнни быть лучшим в том, что он делает. Я провожу выставочные бои, они меня мотивируют поддерживать форму. Я хожу в зал, помогаю молодым бойцам стать новыми Мейвезерами, новыми Пакьяо», — приводит слова Мейвезера Mirror.
Мейвезер после завершения карьеры принимает участие в выставочных поединках. 25 февраля американец проведёт бой с Аароном Чалмерсом в Великобритании.
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