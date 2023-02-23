«Две разные истории». Махачев — о фото Хабиба в Египте

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, прокомментировав недавнее фото своего товарища, бывшего чемпиона лиги в той же весовой категории Хабиба Нурмагомедова. На снимке Хабиб посещает Египет.
«Две разные истории», — написал Махачев.
Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. В начале января этого года бывший чемпион UFC дал понять, что уходит из индустрии ММА, чтобы больше времени проводить с семьёй.
«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео:
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