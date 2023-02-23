Соннен считает, что Махачев может завершить карьеру по просьбе матери

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен отреагировал на слова российского чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева, который рассказал, что мать просит его уйти из смешанных единоборств.

«Мама Ислама сказала, что хочет, чтобы её сын завершил карьеру, так как уже стал чемпионом. Для ухода есть много разных оправданий, но это совершенно другая ситуация. Маму надо слушать. Это непростая ситуация. В сфере продаж работники отработают любой ваш отказ, кроме ответа «Мне нужно подумать». Вот и Махачев может сейчас так сказать. Но, учитывая, как дагестанцы уважают своих родителей, это сложно. Он не отказал маме. Вполне возможно, что мы потеряем Ислама», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

12 февраля Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, одержав победу над Алексом Волкановски единогласным решением судей.