Махачев: я мог бы создать Хукеру проблемы за обвинения без доказательств

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал обвинения со стороны новозеландца Дэна Хукера.
Хукер после боя Махачева с Алексом Волкановски заявил, что российский боец использовал капельницу для восстановления.
«Думаю, после этого момента некоторые бойцы составили о нём плохое мнение, будто он пытается своё поражение этим замазать. Не только я, но и все остальные люди отметили, что это несерьёзный поступок. Я вот дальше не стал разбираться, хотя мог бы ему создать проблемы, потому что он обвинял меня без каких-либо доказательств. Я не стал углубляться. Там приводили фотографии в качестве доказательств, но эти фотографии – с фотосессии в четверг и открытой тренировки в пятницу. Они были сделаны до взвешивания. Но все увидели фотографии и что-то там подумали», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».
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