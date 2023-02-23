Гилберт Бёрнс: гарантирую кровавую рубку с Масвидалем

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Хорхе Масвидалем.

«Я не думаю, что это будет лёгкий бой, но гарантирую кровавую рубку. Мы пойдём на войну. Давайте подождём и увидим, как всё сложится. Я думаю, всё закончится во втором или в третьем раунде. Ожидаю финиша и с нетерпением жду возможности прикончить Масвидаля», — приводит слова Бёрнса BJPenn.

Ранее стало известно, что поединок Гилберта Бёрнса и Хорхе Масвидаля станет соглавным событием турнира UFC 287, который состоится 9 апреля.

Гилберт Бёрнс свой последний бой провёл с Нилом Магни на UFC 283 и выиграл сабмишеном в первом раунде.

Хорхе Масвидаль в марте прошлого года проиграл Колби Ковингтону единогласным решением судей.