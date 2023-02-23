Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гилберт Бёрнс: гарантирую кровавую рубку с Масвидалем

Гилберт Бёрнс: гарантирую кровавую рубку с Масвидалем
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Хорхе Масвидалем.

«Я не думаю, что это будет лёгкий бой, но гарантирую кровавую рубку. Мы пойдём на войну. Давайте подождём и увидим, как всё сложится. Я думаю, всё закончится во втором или в третьем раунде. Ожидаю финиша и с нетерпением жду возможности прикончить Масвидаля», — приводит слова Бёрнса BJPenn.

Ранее стало известно, что поединок Гилберта Бёрнса и Хорхе Масвидаля станет соглавным событием турнира UFC 287, который состоится 9 апреля.

Гилберт Бёрнс свой последний бой провёл с Нилом Магни на UFC 283 и выиграл сабмишеном в первом раунде.

Хорхе Масвидаль в марте прошлого года проиграл Колби Ковингтону единогласным решением судей.

Новость по теме
Бёрнс просит у UFC сделать его бой с Масвидалем пятираундовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023