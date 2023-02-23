Даниэль Кормье объяснил, почему он против быстрого реванша Махачева и Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему не хотел бы незамедлительного боя-реванша между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«У Ислама достаточно работы в своей весовой категории, точно так же, как и у Алекса Волкановски. Он обязан дать возможность Яиру Родригесу, который может побороться за титул. И я не уверен, насколько это справедливо по отношению к Бенеилу Дариушу, если он выиграет у Чарльза Оливейры и не получит титульный бой. В этом и опасность таких суперпоединков. Бой получается очень близким, люди требуют реванша. Но есть два дивизиона, и их чемпионы должны внести там немного ясности», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
12 февраля Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, одержав победу над Алексом Волкановски единогласным решением судей.
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