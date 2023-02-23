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Владимир Минеев поздравил мужчин России с Днём защитника Отечества

Владимир Минеев поздравил мужчин России с Днём защитника Отечества
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев обратился с поздравлениями к своим соотечественникам в связи с наступлением Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.

«Я всех поздравляю с Днём защитника Отечества! Поздравьте своих друзей, поздравьте тех, кто этого достоин. Всего доброго!» — сказал Минеев в видео, опубликованном на YouTube-канале Fight Nights Global TV.

Поздравление от Владимира Минеева с Днём защитника Отечества

Напомним, Владимир Минеев в прошлом году получил повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией, проводившейся в России. Боец не подпадал под критерии частичной мобилизации, однако по собственному желанию подписал контракт с Армией России.

В начале февраля глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Владимир Минеев отправился на спецоперацию.

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