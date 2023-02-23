«Его карьера многим запачкана». Махачев — о Джоне Джонсе

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев объяснил, почему Джон Джонс, по его мнению, не должен возглавить рейтинг pound-for-pound в случае победы над Сирилем Ганом.

«Результат зависит от того, в какой форме будет Джонс. Если он выйдет в той же форме, в какой мы его видели в начале карьеры, когда он тренировался и пахал, то такой Джонс сможет выиграть. А если мы увидим его таким, каким он проводил последние бои, то ему будет тяжело. А насчёт первого места в рейтинге – думаю, там очень много факторов. Карьера Джонса запачкана многим. Поэтому, даже если он выиграет, не считаю, что он является лучшим бойцом», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Бой Джона Джонса и Сириля Гана за вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе состоится 5 марта на турнире UFC 285.