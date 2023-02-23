Али Абдель-Азиз сообщил, что Хабиб Нурмагомедов посетил его отца в Египте

Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опубликовал новый пост в социальных сетях, где показал фото бойца со своим отцом, который живёт в Египте.
«Последние несколько лет мой брат Хабиб Нурмагомедов всегда говорил, что хочет увидеть моего отца. Так что на прошлой неделе он купил билеты и сказал, что едет в Египет. Я просто хочу поблагодарить его за то, что он сдержал слово и поехал туда, показал любовь моей семьи. Люблю тебя, мой брат, ты единственный в своём роде», — подписал фотографию менеджер.
Хабиб Нурмагомедов и отец Али Абдель-Азиза
Хабиб Нурмагомедов свой последний поединок провёл в октябре 2020 года с Джастином Гэтжи и выиграл удушающим приёмом, защитив чемпионский титул. Всего у российского бойца 29 побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
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