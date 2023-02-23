Пётр Ян: USADA, что найти хотите?

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян поделился новым постом в социальных сетях, где дал понять, что его посетили допинг-офицеры американского антидопингового агентства USADA.

«USADA, UFC, что найти хотите?» — подписал фото российский боец.

Фото: Социальные сети Петра Яна

Сейчас Пётр Ян находится в Таиланде, где готовится к поединку с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Бой пройдёт в Лас-Вегасе в ночь на 12 марта и возглавит турнир UFC Fight Night 211.

Напомним, в своём последнем поединке в октябре Пётр Ян уступил американцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Всего у россиянина три поражения в последних четырёх поединках UFC.

Мераб Двалишвили в последнем бою в августе выиграл у бразильца Жозе Альдо, для которого этот бой стал последним в ММА.