Пётр Ян: USADA, что найти хотите?

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян поделился новым постом в социальных сетях, где дал понять, что его посетили допинг-офицеры американского антидопингового агентства USADA.
«USADA, UFC, что найти хотите?» — подписал фото российский боец.
Фото: Социальные сети Петра Яна
Сейчас Пётр Ян находится в Таиланде, где готовится к поединку с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Бой пройдёт в Лас-Вегасе в ночь на 12 марта и возглавит турнир UFC Fight Night 211.
Напомним, в своём последнем поединке в октябре Пётр Ян уступил американцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Всего у россиянина три поражения в последних четырёх поединках UFC.
Мераб Двалишвили в последнем бою в августе выиграл у бразильца Жозе Альдо, для которого этот бой стал последним в ММА.
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