«Надеюсь, он не открыл новую химию». Исмаилов — о предстоящем бое со Штырковым

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке с соотечественником Иваном Штырковым. Он состоится 7 марта в Екатеринбурге. Противостояние будет проходить по правилам бокса.

«7 марта мы снова встретимся, но на этот раз это будет ринг. Ваня сказал, что не считает наше новое противостояние реваншем, и что это новая история. Достойно! Я же говорю, что если ему удастся победить, то счёт будет 1-1, а если нет, то 1-0 в мою пользу по боксу.

Чувствую, что нас ждут шесть тяжёлых раундов, и надеюсь, будет 1-0 в мою пользу по боксу. Надеюсь, за время с нашего прошлого боя Ваня не открыл для себя какую-то новую химию», — написал Исмаилов у себя в соцсетях.

В первом поединке между Исмаиловым и Штырковым, состоявшемся по правилам ММА в декабре 2020 года, победу одержал Магомед.

Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым: