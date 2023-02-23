Сехудо: Физиев — тёмная лошадка лёгкого дивизиона

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оценил навыки Рафаэля Физиева.

«Физиев — тёмная лошадка в лёгком дивизионе UFC. То, как он сокращает дистанцию с соперником, как пользуется все своим арсеналом бойца и готовит нокаутирующий удар — красоты. Я не могу дождаться его боя с Джастином Гэтжи», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гэтжи пройдёт в рамказ турнира UFC 286, который состоится 18 марта в Лондоне.

Физиев свой последний бой в UFC провёл с бразильцем Рафаэлем дос Антоном и нокаутировал его в последнем раунде. Это шестая подряд победа Рафаэля Физиева в американском промоушене.