Дмитрий Бивол приступил к активным тренировкам. Видео

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) начал активные тренировки в преддверии своего следующего боя.

Дмитрий Бивол приступил к активным тренировкам:

Ранее стало известно, что свой следующий поединок Бивол проведёт в мае/июне. Соперником россиянина, как ожидается, станет британский олимпиец Джошуа Буатси (16-0, 13 KO).

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Абу-Даби (ОАЭ), Бивол победил единогласным судейским решением мексиканского экс-чемпиона Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.