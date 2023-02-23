Дмитрий Бивол приступил к активным тренировкам. Видео
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) начал активные тренировки в преддверии своего следующего боя.
Дмитрий Бивол приступил к активным тренировкам:
Ранее стало известно, что свой следующий поединок Бивол проведёт в мае/июне. Соперником россиянина, как ожидается, станет британский олимпиец Джошуа Буатси (16-0, 13 KO).
В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Абу-Даби (ОАЭ), Бивол победил единогласным судейским решением мексиканского экс-чемпиона Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.
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