Стал известен желаемый гонорар Нганну за первый бой в боксе
Поделиться
Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну хочет получить $ 30 млн за свой дебютный поединок в боксе.
«Он мой друг, но я не веду его дела. Он хочет $ 30 млн», — сказал бойцовский менеджер Али Абдель-Азиз в переписке с Анатолием Сульяновым.
В январе этого года стало известно, что Фрэнсис Нганну отказался от нового контракта с UFC, хотя мог стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена. Нганну освободил титул чемпиона в тяжёлом весе и стал свободным агентом. Позже он заявил, что хочет попробовать свои силы в боксе, и выразил желание встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
18:36
-
18:06
-
17:47
-
17:35
-
17:27
-
16:56
-
16:28
-
16:28
-
15:47
-
15:20
-
14:48
-
14:12
-
13:47
-
13:32
-
12:53
-
12:22
-
11:46
-
11:33
-
10:55
-
10:52
-
10:41
-
09:59
-
09:43
-
09:32
-
00:50
-
00:28
-
00:06
- 22 февраля 2023
-
23:46
-
23:31
-
23:01
-
22:03
-
21:50
-
21:45
-
20:58
-
20:47
Партнерский контент