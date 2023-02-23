Стал известен желаемый гонорар Нганну за первый бой в боксе

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну хочет получить $ 30 млн за свой дебютный поединок в боксе.

«Он мой друг, но я не веду его дела. Он хочет $ 30 млн», — сказал бойцовский менеджер Али Абдель-Азиз в переписке с Анатолием Сульяновым.

В январе этого года стало известно, что Фрэнсис Нганну отказался от нового контракта с UFC, хотя мог стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена. Нганну освободил титул чемпиона в тяжёлом весе и стал свободным агентом. Позже он заявил, что хочет попробовать свои силы в боксе, и выразил желание встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: