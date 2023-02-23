Временный чемпион полулёгкого дивизиона UFC отреагировал на возможный уход Волкановски

Временный чемпион полулёгкого дивизиона UFC Яир Родригес отреагировал на возможный временный уход Александра Волкановски в лёгкую весовую категорию.

Недавно Волкановски предложил мексиканцу провести защиту, пока он будет занят реваншем с Исламом Махачевым.

«В конце концов, если он решит не защищать титул, это сделает меня действующим чемпионом. Почему? Да потому, что я проведу защиту титула против кого-то другого, и стану полноправным чемпионом. Если затем он решит вернуться в полулегкий вес, на кону нашего поединка будет стоять действующий титул.

В любом случае, я нахожусь в ситуации, когда мне нужно драться, и что бы они ни решил, я не могу думать об этом – я должен думать о себе и о том, как улучшить свои навыки», — сказал Родригес на YouTube-канале MMAFightingonSBN.