Временный чемпион полулёгкого дивизиона UFC отреагировал на возможный уход Волкановски

Временный чемпион полулёгкого дивизиона UFC Яир Родригес отреагировал на возможный временный уход Александра Волкановски в лёгкую весовую категорию.
Недавно Волкановски предложил мексиканцу провести защиту, пока он будет занят реваншем с Исламом Махачевым.
«В конце концов, если он решит не защищать титул, это сделает меня действующим чемпионом. Почему? Да потому, что я проведу защиту титула против кого-то другого, и стану полноправным чемпионом. Если затем он решит вернуться в полулегкий вес, на кону нашего поединка будет стоять действующий титул.
В любом случае, я нахожусь в ситуации, когда мне нужно драться, и что бы они ни решил, я не могу думать об этом – я должен думать о себе и о том, как улучшить свои навыки», — сказал Родригес на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
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