Стерлинг рассказал о проблемах со сном
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о своих проблемах со сном.
«Недостаток сна – моя самая большая слабость. Постоянно просыпаться по ночам не имеет смысла. Я даже не понимаю, как я тренируюсь с тем малым количеством сна, которое я получаю для восстановления», — написал Стерлинг.
Алджамейну Стерлингу 33 года. Боец завоевал чемпионский титул в марте 2021 года, отобрав его у Петра Яна. Поединок завершился дисквалификацией россиянина после нелегального удара коленом.
Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму:
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