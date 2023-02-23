Стерлинг рассказал о проблемах со сном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о своих проблемах со сном.

«Недостаток сна – моя самая большая слабость. Постоянно просыпаться по ночам не имеет смысла. Я даже не понимаю, как я тренируюсь с тем малым количеством сна, которое я получаю для восстановления», — написал Стерлинг.

Алджамейну Стерлингу 33 года. Боец завоевал чемпионский титул в марте 2021 года, отобрав его у Петра Яна. Поединок завершился дисквалификацией россиянина после нелегального удара коленом.

Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму: