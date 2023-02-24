Владимир Минеев: сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поздравил всех причастных с Днём защитника Отечества. Соответствующий текст был размещён на его странице в социальных сетях. Ранее Владимир сообщал, что отправился на спецоперацию.

«Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера и патриота Отечества. На втором фото мой брат — Алексей Кошаев. Сейчас он находится в зоне СВО в составе Ивановской воздушно-десантной дивизии. Поздравляю моего брата, всех военнослужащих и всех тех, кто отважно стоит на страже своей Родины, с Днём защитника Отечества! Желаю мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким!» — говорится в сообщении Минеева.

Фото: Из личного архива Владимира Минеева

Фото: Из личного архива Владимира Минеева

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: