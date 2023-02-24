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Джон Джонс: если кого и следует критиковать, так это Фрэнсиса Нганну

Джон Джонс: если кого и следует критиковать, так это Фрэнсиса Нганну
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал уход из UFC франко-камерунского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Не думаю, что заслуживаю какой-либо критики в свой адрес. У Фрэнсиса есть возможность встретиться со мной, но он отказался. Если кого и следует критиковать, так это Фрэнсиса Нганну. Если я не ошибаюсь, ему предложили самый крупный контракт в истории среди супертяжеловесов. У него была возможность быть парнем, который сверг меня с престола», – приводит слова Джонса RMC Sport.

Напомним, в ночь на 5 марта в рамках главного события турнира UFC 285 Джон Джонс сразится с французом Сирилем Ганом за вакантный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе. Ранее обладателем титула был Фрэнсис Нганну, но он отказался от нового контракта с промоушеном и освободил пояс.

Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом

В январе этого года Нганну отказался от нового контракта с UFC, хотя при этом мог стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена.

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