Потенциальный соперник Усика не сумел договориться о бое с Руисом
Поделиться
Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец мексиканского происхождения Энди Руис принял решение отказаться от боя за временный пояс IBF с хорватом Филипом Хрговичем. Об этом информирует BoxingScene.
Сообщается, что представители Руиса проинформировали IBF о решении боксёра, после чего были отменены промоутерские торги по этому поединку. Хрговичу предстоит начать поиск нового соперника. Будучи обязательным претендентом на титул IBF, он ожидает завершения переговоров о поединке чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика и британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.
Экс-чемпион мира Руис едва не нокаутировал своего тренера:
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
11:28
-
11:05
-
10:29
-
10:03
-
09:49
-
09:39
-
09:27
-
00:27
- 23 февраля 2023
-
23:28
-
22:38
-
20:49
-
20:07
-
19:55
-
18:36
-
18:06
-
17:47
-
17:35
-
17:27
-
16:56
-
16:28
-
16:28
-
15:47
-
15:20
-
14:48
-
14:12
-
13:47
-
13:32
-
12:53
-
12:22
-
11:46
-
11:33
-
10:55
-
10:52
-
10:41
-
09:59
Партнерский контент