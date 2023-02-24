Потенциальный соперник Усика не сумел договориться о бое с Руисом

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец мексиканского происхождения Энди Руис принял решение отказаться от боя за временный пояс IBF с хорватом Филипом Хрговичем. Об этом информирует BoxingScene.

Сообщается, что представители Руиса проинформировали IBF о решении боксёра, после чего были отменены промоутерские торги по этому поединку. Хрговичу предстоит начать поиск нового соперника. Будучи обязательным претендентом на титул IBF, он ожидает завершения переговоров о поединке чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика и британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Экс-чемпион мира Руис едва не нокаутировал своего тренера: