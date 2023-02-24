Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Потенциальный соперник Усика не сумел договориться о бое с Руисом

Потенциальный соперник Усика не сумел договориться о бое с Руисом
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец мексиканского происхождения Энди Руис принял решение отказаться от боя за временный пояс IBF с хорватом Филипом Хрговичем. Об этом информирует BoxingScene.

Сообщается, что представители Руиса проинформировали IBF о решении боксёра, после чего были отменены промоутерские торги по этому поединку. Хрговичу предстоит начать поиск нового соперника. Будучи обязательным претендентом на титул IBF, он ожидает завершения переговоров о поединке чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика и британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Экс-чемпион мира Руис едва не нокаутировал своего тренера:

«Езжай в Голливуд, если хочешь такие деньги!» Цыган пытается обобрать Усика? «Езжай в Голливуд, если хочешь такие деньги!» Цыган пытается обобрать Усика?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023