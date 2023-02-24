Оправданный со стороны WBC по делу о допинге Конор Бенн рискует пропустить два года

Британский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Конор Бенн (21-0, 14 KO), несмотря на оправдание со стороны WBC, рискует получить дисквалификацию на два года, так как Британский совет бокса и Антидопинговая служба Великобритании UKAD продолжают свои расследования.

Бенну запрещено выступать на территории Великобритании до тех пор, пока расследования в отношении него не прекратятся. Таким образом, для проведения следующего поединка ему нужно искать другую страну.

Напомним, в октябре стало известно, что Бенн, готовившийся к поединку с соотечественником Крисом Юбэнком-младшим, провалил тест на допинг. Сам боксёр признавать свою вину отказался. WBC, под чьей эгидой должен был пройти поединок, исключил Конора из своего рейтинга. Однако спустя несколько месяцев расследования организация объявила, что не нашла доказательств, указывающих на намеренное применение допинга, а найденное вещество могло быть связано с диетой бойца, в частности, с излишним потреблением яиц.

Оказавшуюся в схожей ситуации российскую фигуристку Камилу Валиеву Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует дисквалифицировать на четыре года, а также аннулировать все её результаты, начиная с 25 декабря 2021 года.