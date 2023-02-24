Двалишвили показал актуальную физическую форму за две недели до боя с Яном. Фото

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, а также действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и боец Амир Альбази продемонстрировали свои актуальные физические кондиции. Снимком у себя в соцсетях поделился Стерлинг.
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Напомним, 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США) Двалишвили проведёт поединок с представителем России Петром Яном. В последнем бою, который прошёл на UFC 278 в августе, Мераб единогласным судейским решением победил бывшего чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг) легендарного бразильца Жозе Альдо. Ян в последнем бою раздельным решением судей уступил американцу Шону О’Мэлли.
Пётр Ян продемонстрировал тренировку перед боем с Мерабом Двалишвили:
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