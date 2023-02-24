Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили показал актуальную физическую форму за две недели до боя с Яном. Фото

Двалишвили показал актуальную физическую форму за две недели до боя с Яном. Фото
Комментарии

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, а также действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и боец Амир Альбази продемонстрировали свои актуальные физические кондиции. Снимком у себя в соцсетях поделился Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Напомним, 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США) Двалишвили проведёт поединок с представителем России Петром Яном. В последнем бою, который прошёл на UFC 278 в августе, Мераб единогласным судейским решением победил бывшего чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг) легендарного бразильца Жозе Альдо. Ян в последнем бою раздельным решением судей уступил американцу Шону О’Мэлли.

Пётр Ян продемонстрировал тренировку перед боем с Мерабом Двалишвили:

«Может, ещё потренируемся с Умаром и командой Хабиба». Разговор по душам с Петром Яном «Может, ещё потренируемся с Умаром и командой Хабиба». Разговор по душам с Петром Яном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023