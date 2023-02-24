Отец Фьюри: Усик не стоит того, чтобы отдавать ему 50 процентов денег

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), считает, что украинский боксёр Александр Усик (20-0, 13 KO) не заслуживает половины заработанных денежных средств в случае проведения поединка между тяжеловесами.

«Нужно относиться к Тайсону должным образом – он чемпион. Усик не ровня Тайсону. Встаньте в очередь и, пожалуйста, ждите, когда вас позовут. Если ты не уважаешь Тайсона, то не рассчитывай на поединок. Усик не стоит того, чтобы отдавать ему 50 процентов заработанных денег. Пусть вернётся в очередь, и, возможно, бой состоится», – заявил Джон Фьюри в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий

Ранее британский боксёр Дерек Чисора объяснил, почему организаторы поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не смогли договориться с Саудовской Аравией.