«Я уже не тот боец». Джон Джонс — о бое с Ганом
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился мыслями о предстоящем поединке с представителем Франции Сирилем Ганом. По мнению Джонса, он сумеет одержать досрочную победу.
«Я уже не тот боец. Моя уверенность сейчас просто зашкаливает. Мои тейкдауны стали более взрывоопасными, чем когда-либо. Мой граунд-энд-паунд теперь сильнее. Я верю, что закончу бой досрочно», — сказал Джонс на канале RMC Sport в YouTube.
Напомним, титульный поединок за вакантный чемпионский пояс в тяжёлом весе между Джонсом и Ганом возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 285, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе.
Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом:
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