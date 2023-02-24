Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор: я слишком ловкий и резкий. Порву Чендлера

Макгрегор: я слишком ловкий и резкий. Порву Чендлера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался об ожидаемом поединке с американцем Майклом Чендлером.

«Мне нравится Майкл. У меня с ним вообще нет никаких проблем. Думаю, он хороший боец. Будет интересно посмотреть на его тренерский стиль. Он больше похож на атлета, чем на мастера боевых искусств. Но я просто размажу его. Из всех возможных соперников я слишком ловок для него. Я более ловкий и резкий. Просто порву его», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting со ссылкой на The MacLife.

Напомним, не так давно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:

Макгрегор снова вляпался в скандал! Выгнал честных бойцов ради своих приятелей Макгрегор снова вляпался в скандал! Выгнал честных бойцов ради своих приятелей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023