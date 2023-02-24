Джонс рассказал, что должен делать Сириль Ган, чтобы сохранять шансы на победу в их бою

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что следует сделать в предстоящем бою его сопернику Сирилю Гану, чтобы рассчитывать довести дело хотя бы до судейского решения. Их поединок состоится 4 марта в Лас-Вегасе.
«Лучший способ для Гана продержаться со мной пять раундов — попытаться удержаться на ногах. Но я не верю, что у него получится. Не думаю, что он лучше меня в чём-либо. Я чувствую, что сейчас у меня отличный бокс, по крайней мере, лучше, чем раньше. У меня отличный кикбоксинг, отличная защита, отличная борьба и джиу-джитсу. Я чувствую, что я просто лучший боец ММА, чем он. Я очень серьёзно отношусь к делу и думаю, что это будет заметно, когда мы будем драться друг с другом», — сказал Джонс на канале RMC Sport в YouTube.
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