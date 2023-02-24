Мусаси: Нганну заработает за бой в боксе столько, сколько за три в UFС, почему нет?
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Боец Bellator Гегард Мусаси высказался о решении франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну покинуть UFC.
«Если он сможет заработать за один бой столько, сколько за три в UFС, то почему нет? В конце концов, мы все хотим зарабатывать деньги. Когда уйдёшь на пенсию, кто будет говорить о тебе? Не стоит гнаться за наследием. Наследие – это дерьмо. А на деньги можно купить дом для матери. Так лучше», — приводит слова Мусаси Middle Easy.
Напомним, в январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с промоушеном Даны Уайта.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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