Мусаси: Нганну заработает за бой в боксе столько, сколько за три в UFС, почему нет?

Боец Bellator Гегард Мусаси высказался о решении франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну покинуть UFC.

«Если он сможет заработать за один бой столько, сколько за три в UFС, то почему нет? В конце концов, мы все хотим зарабатывать деньги. Когда уйдёшь на пенсию, кто будет говорить о тебе? Не стоит гнаться за наследием. Наследие – это дерьмо. А на деньги можно купить дом для матери. Так лучше», — приводит слова Мусаси Middle Easy.

Напомним, в январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с промоушеном Даны Уайта.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: