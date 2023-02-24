Тедди Атлас высказался о бое Махачева и Волкановски, указав на слабое место Ислама

Авторитетный тренер по боксу Тедди Атлас поделился мнением о недавно состоявшемся поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски. Напомним, Махачев победил единогласным решением судей.

«У Махачева проблемы с тем, чтобы делать вес. Конечно, он крупный парень. Но ему пришлось снять с себя всю одежду, чтобы в итоге сделать вес. Как я уже сказал, он изо всех сил пытался добиться этого. Мы же видели, как ему пришлось раздеться, чтобы сделать нужный вес. Ему пришлось делать сушку, может быть, немного дольше, чем обычно. А от этого только ослабеваешь.

Да, Махавев знаменит своим бензобаком. Он известен своей экстраординарной, сверхчеловеческой выносливостью. Он не сгорает, а просто продолжает идти вперёд. Однако в концовке Волкановски был свежее. Так сыграло ли это свою роль? Я думаю, по крайней мере, могло бы сыграть», — сказал Атлас на своём канале в YouTube.

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