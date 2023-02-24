Криштиану Роналду посетит бой Джейка Пола и Томми Фьюри
Поделиться
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду планирует посетить боксёрский поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри в ближайшие выходные.
Известный журналист Пирс Морган, который находится в хороших отношениях с Криштиану, сообщил об этом на шоу Piers Morgan Uncensored на Talk Sport после интервью с Джейком Полом.
«Криштиану Роналду только что сообщил мне, что посетит бой в воскресенье. И он думает, что поединок получится отличным. Так считают многие, в том числе и мы», — заявил Морган в конце шоу.
Поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри пройдёт в Саудовской Аравии в ночь с 25 на 26 февраля. Оба боксёра ещё не потерпели ни одного поражения. У Джейка Пола шесть побед, у Томми Фьюри — восемь.
Новость по темеДжейк Пол раскрыл подробности переговоров PFL с Фрэнсисом Нганну
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
17:44
-
17:12
-
16:31
-
15:55
-
14:55
-
14:41
-
14:02
-
13:52
-
13:06
-
12:56
-
12:42
-
12:27
-
12:13
-
11:28
-
11:05
-
10:29
-
10:03
-
09:49
-
09:39
-
09:27
-
00:27
- 23 февраля 2023
-
23:28
-
22:38
-
20:49
-
20:07
-
19:55
-
18:36
-
18:06
-
17:47
-
17:35
-
17:27
-
16:56
-
16:28
-
16:28
-
15:47
Партнерский контент