Джон Джонс: Ган не поднимется, когда я его переведу

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что будет серьёзно превосходить своего соперника Сириля Гана в партере.

«Определённо, у меня большое преимуществе в грепплинге. Я видел, как Сириль проиграл Нганну. Фрэнсис переводил его и держал. Ган не поднимется, когда его переведу я. Скорость? У меня уже бывали поединки в высоком темпе, я дрался с быстрыми парнями и не думаю, что Сириль быстрее них», — цитирует Джонса RMC Sport.

Титульный поединок Джона Джонса с Сирилем Ганом за вакантный пояс чемпиона в тяжёлом весе пройдёт в рамках главного события турнира UFC 285, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе.

Для Джонса это будет первый поединок с февраля 2020 года.